Quatro times dividem liderança da A2 Flamengo de Guarulhos, Marília, Bandeirante e Rio Preto, todos com sete pontos, dividem a liderança do Campeonato Paulista da Série A2, após a realização da terceira rodada, neste domingo, que teve média de 3,25 gols por jogo. O Marília goleou o Araçatuba por 4 a 2. Em Birigüi, o Bandeirante derrotou o Olímpia por 1 a 0. Jogando em casa, o Rio Preto ficou no 0 a 0 com o São José. Já o Atlético Sorocaba segue sem vencer no campeonato, após empatar por 1 a 1 com o Bragantino. O gol do Sorocaba foi marcado pelo estreante Márcio Griggio, vice-campeão brasileiro com o São Caetano em 2001. Confira os resultados da rodada: Atlético Sorocaba 1 x 1 Bragantino, Marília 4 x 2 Araçatuba, Paraguaçuense 3 x 3 São Bento, Rio Preto 0 x 0 São José, Sãocarlense 1 x 1 Francana, Mirassol 3 x 2 Comercial e Bandeirante 1 x 0 Olímpia. Classificação: 1) Flamengo, Marília, Bandeirante e Rio Preto - 7 pontos 5) Bragantino - 5 6) Mirassol, Comercial e Paraguaçuense - 4 9) Olímpia e Francana - 3 11) Sãocarlense, Nacional e São Bento - 2 14) São José e Atlético Sorocaba - 1 16) Araçatuba - 0