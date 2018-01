Quatro times jogam em busca de vaga à elite do Paulista O sonho de voltar à elite do futebol paulista na próxima temporada embala os dois jogos deste domingo à tarde, a partir das 16 horas, no complemento da quarta rodada da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. No Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o Mirassol, enquanto em Birigüi o Bandeirante enfrenta o São José. Esses jogos são válidos pelo returno e repetem os confrontos da semana passada. No Grupo 2, o Bandeirante faz o ?jogo da recuperação?. É o lanterna, com um ponto, e precisa vencer o São José, com quatro pontos, para voltar ao páreo para a conquista da segunda vaga do acesso. Em São José dos Campos, o time do Vale do Paraíba se deu melhor e venceu, por 1 a 0. No Grupo 3, a situação é parecida. O Botafogo só tem dois pontos, enquanto o Mirassol tem quatro. Eles empataram sem gols em Mirassol. Esse grupo ficou desequilibrado, depois que o Rio Preto disparou na liderança. O União São João é o quarto integrante do grupo. O regulamento prevê que os dois primeiros colocados de cada grupo garantirão o acesso à Série A-1. Os líderes de cada grupo decidirão o título da temporada.