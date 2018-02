Quatro times livres do rebaixamento A terceira rodada da repescagem do Campeonato Paulista serviu para alguns clubes se livrarem do rebaixamento. Quatro clubes - Mogi Mirim, Marília, Ponte Preta e União São João - chegaram aos sete pontos e têm chances mínimas de cair. A Internacional continua na última posição, sem somar pontos, enquanto Portuguesa, Paulista e Juventus só têm um ponto e estão seriamente ameaçados. Segundo o matemático da Unicamp, Laércio Venditti, as chances de um time cair com sete pontos é de apenas 0,01 por cento. Ele se baseia no número total de confrontos e nas possibilidades matemáticas que ainda restam na competição, que terá outras três rodadas. "Este é um torneio atípico, porque um grupo enfrenta o outro, mas é quase impossível esses times caírem", comentou o matemático. O último colocado, independentemente de grupo, será rebaixado para a Série A2. O penúltimo colocado vai disputar, em dois jogos, com o vice-campeão da Série A2, a sua permanência na elite do futebol paulista. A Portuguesa perdeu no Canindé para o União São João por 2 a 1. Chegou a estar perdendo por 2 a 0, com gols de Ivan Rocha e João Paulo. Depois diminuiu com o artilheiro Alex Alves. A Lusa só tem um ponto, contra sete do União. Em Campinas, a Ponte Preta sofreu para vencer a Internacional, por 2 a 0, com gols de Luizinho Vieira e Fabrício Carvalho, no final do jogo. Com um jogador a menos, devido a expulsão de Piá ainda no primeiro tempo, a Ponte venceu o jogo nos contra-ataques, mesmo atuando em seu estádio, o Moisés Lucarelli. A Ponte tem sete pontos, enquanto a Inter continua sem somar. Em Itu, o Ituano vacilou ao empatar com o Botafogo em 1 a 1. Valentim abriu o placar para o time de Ribeirão Preto, com Juliano empatando ainda no primeiro tempo. O Ituano tem cinco pontos, um a mais que o Botafogo. O Mogi Mirim, em tarde inspirada, venceu o Rio Branco, por 3 a 0, com gols de Neto (2) e Cris. O Mogi chegou aos sete pontos, enquanto o Rio Branco permanece com três. Aproveitando a chance de atuar em casa, o Marília venceu o Paulista, por 2 a 1, num jogo equilibrado. Bechara e Sinval marcaram para o Marília, com sete pontos, enquanto Davi diminuiu para o Paulista, com apenas um ponto. Na Rua Javari, o Juventus voltou a mostrar fragilidade diante do América, perdendo por 3 a 1. O time da casa ainda saiu na frente com Edson Di, mas sofreu a virada, com três gols de Jales, o herói da tarde. O Juventus, quase rebaixado, só tem um ponto. O América, com seis pontos, está quase livre deste vexame. Resultados da terceira rodada: Portuguesa 1 X 2 União São João; Ponte Preta 2 X 0 Internacional; Marília 2 X 1 Paulista; Mogi Mirim 3 X 0 Rio Branco; Ituano 1 X 1 Botafogo e Juventus 1 X 3 América. Próxima rodada: A rodada deverá ser confirmada para dia 16, domingo, e prevê estes jogos: Botafogo x Marília, Rio Branco x Portuguesa, União São João x Mogi Mirim, América x Ponte Preta, Internacional x Juventus e Paulista x Ituano. Classificação: 1) Mogi Mirim, Marília, Ponte Preta e União São João 7 pontos; 5) América 6; 6) Ituano 5; 7) Botafogo 4; 8) Rio Branco 3; 9) Portuguesa, Paulista e Juventus 1; 12) Internacional 0.