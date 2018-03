Quatro times na luta pelo título baiano

O Campeonato Baiano termina neste domingo e quatro times ainda disputam o título. Além dos tradicionais Bahia e Vitória, dois times do sul do Estado, Itabuna e Vitória da Conquista, entram na última rodada da competição com condições de ser campeão. A situação é possível porque no campeonato baiano não há final, mas um quadrangular entre os mais bem colocados da fase de classificação. Nesta fase, os quatro times enfrentam-se, em jogos de ida e volta, e quem soma mais pontos é o campeão. O único que depende apenas de seus esforços é o Vitória da Conquista. Embalado pelo triunfo sobre o Vitória, na quinta-feira, em casa, por 3 a 1, o time alviverde, líder do quadrangular final com oito pontos, joga por uma vitória simples contra o Bahia, em Camaçari - o mando de campo é do time da capital. O técnico Elias Borges, porém, não vai contar com o artilheiro do campeonato, Tatu, que tem 16 gols na competição, mas foi suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no último jogo - exatamente por ter se excedido na comemoração do terceiro gol, marcado por ele. Com um ponto a menos que o Conquista, o vice-líder Vitória joga em casa, no Barradão, em Salvador, contra o Itabuna. Se vencer, o time de Vágner Mancini precisa torcer para que o xará do interior não ganhe do Bahia, mas também precisa secar o rival da capital para que ele não goleie o Conquista. Isso porque Vitória e Bahia estão empatados com sete pontos e apenas um gol de saldo separa o rubro-negro do tricolor na classificação. Para o Bahia ser campeão, o time precisa, então, ganhar do líder do quadrangular final e torcer para que o Vitória não vença o Itabuna. Caso o time rubro-negro vença, a esperança do Bahia é golear o alviverde e esperar que o Vitória não faça muitos gols no Itabuna. O técnico do Bahia, Paulo Comelli, que fez um mea-culpa na quinta-feira, após a derrota por 3 a 0 para o Itabuna, abandonou a idéia do 3-6-1 adotado no último jogo, e volta ao 3-5-2 que levou o tricolor a terminar na liderança a fase de classificação. A situação mais difícil é a do Itabuna. Depois de golear o Bahia em casa, o time do treinador José Ferreira - campeão em 2006, pelo Colo-Colo - tem seis pontos e saldo de zero gol. Para levantar a taça, precisa ganhar por quatro gols de diferença do Vitória, na capital, e torcer para que Bahia e Vitória da Conquista não passem de um empate. Neste cenário, o Itabuna empataria com o Conquista em número de pontos, nove, mas teria saldo de quatro gols - ante três do alviverde. Os dois jogos têm início previsto para as 16 horas.