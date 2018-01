Quatro titulares voltam ao time do Inter Quatro jogadores considerados titulares voltam ao time do Internacional para a partida contra o Guarani, no estádio Beira Rio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Muricy Ramalho terá as voltas do goleiro Clêmer, do zagueiro Sangaletti do meia Flávio e do atacante Elder Granja. ?Estaremos jogando em casa e esta partida é importante, pois temos que voltar a somar pontos. O grupo está consciente e entraremos em campo procurando o resultado positivo?, explica. O treinador da equipe gaúcha conhece o adversário, sabe de sua força, mas acredita que o Internacional precisa impor o seu ritmo de jogo. ?Temos que fazer o nosso jogo e aproveitar que estaremos em casa para ir pra cima. Respeitamos o Guarani, mas temos que vencer atuando ao lado de nossa torcida?, comenta. O Internacional ocupa a sexta colocação, com 47 pontos, em 30 jogos disputados (13 vitórias, 06 empates e 11 derrotas). O Guarani é 10º, com 43 pontos.