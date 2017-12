Que técnico você quer na seleção? A desastrosa campanha da seleção brasileira na Copa das Confederações e nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 reacenderam a discussão sobre a necessidade de mudança no comando técnico da equipe, dirigida há oito meses por Émerson Leão, sob a supervisão de Antônio Lopes. A derrota para a França na manhã de quinta-feira, depois de empates sem gols com Japão e Canadá, piorou ainda mais a situação do atual treinador. A CBF não fala abertamente sobre o assunto, mas já faz sondagens para um possível substituto. Diante disso, o jogo contra o Uruguai, em Montevidéu, no dia 1º de julho, será crucial para o futuro de Leão. O Estadão.com.br promove uma enquete para saber quem é o técnico preferido da torcida. Os nomes sugeridos vão desde o próprio Leão, passando pelo treinador do Corinthians Wanderley Luxemburgo, e o do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, com a opção até de um técnico estrangeiro. Clique aqui para votar