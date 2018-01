Queda de alambrado deixa 50 feridos Cerca de 50 pessoas ficaram feridas - oito delas com gravidade - após a queda de parte da arquibancada do estádio Ramón Sanchez Pijuan, en Sevilha, no clássico local entre Sevilla e Betis, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. A partida terminou emptatada em 1 a 1 e o acidente ocorreu aos 31 minutos, quando os torcedores comemoravam o gol do atacante Tevenet, do Sevilla. O jogo teve prosseguimento e Casas empatou aos 48 minutos. Na divisão principal, o atacante brasileiro Sávio voltou a ser destaque no Real Madrid. Ele fez o terceiro gol da equipe espanhola na vitória apertada por 3 a 2 sobre o Zaragoza, no estádio La Romareda, e ajudou seu time disparar ainda mais na liderança do Campeonato Espanhol. O Real Madrid foi beneficiado pela derrota por 2 a 1 do La Coruña, seu principal concorrente, diante do Celta. A diferença entre as duas equipes passou a ser de 11 pontos. O brasileiro Jamelli, do Zaragoza, foi outro destaque da partida, ao marcar o segundo gol de sua equipe, aproveitando rebote da defesa, aos 15 minutos da etapa final. Enquanto o Real Madrid caminha a passos largos rumo a mais um título, seu principal rival, o Barcelona atravessa uma péssima fase. Após ser eliminado da Copa Uefa pelo Liverpool, no meio da semana, a equipe catalã perdeu hoje por 3 a 1 para o pequeno Osasuña e afundou ainda mais na competição nacional. Com os últimos fracassos, o técnico Serra Ferre, ex-Betis, está ameaçado de perder o cargo.