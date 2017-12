Queda de rendimento preocupa Avaí A acentuada queda de rendimento do Avaí, nas últimas duas partidas, foi o enfoque de uma reunião convocada pelo técnico Roberto Cavalo com os jogadores do Avaí. O encontro, que durou aproximadamente uma hora e meia, nesta segunda-feira, no estádio da Ressacada, serviu, segundo o treinador, para alertar os seus atletas. "Da maneira como o time se comportou, não posso mais admitir. Foi um conversa sadia e que serviu para traçar um objetivo: vencer o Bahia no sábado", resumiu Cavalo. Tão logo o time perdeu para o Brasiliense, pela antepenúltima rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, sábado passado, o treinador não mediu suas palavras e declarou, textualmente, que seu time estava em decadência. O zagueiro Naílton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será o principal desfalque na partida diante do Bahia. Jardel e Juliano figuram entre os que poderão recompor a defesa da equipe catarinense.