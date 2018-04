'Quem quiser Acosta terá de pagar R$ 3 milhões', diz Valois

O presidente do Náutico, Ricardo Valois, reforçou nesta quarta-feira que qualquer time que tenha interesse no meia-atacante uruguaio Beto Acosta, deve falar com o clube alvirrubro e estar disposto a pagar R$ 3 milhões de multa por eventual quebra de contrato. Segundo Valois, nem o Corinthians nem qualquer outro clube o procurou para propor negociação do jogador, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele reafirmou ter renovado, em outubro, contrato com Acosta até dezembro de 2008. "Já pagamos luva, demos aumento de salário", disse o dirigente do Náutico, sem especificar cifras. Ele observou que o Náutico está feliz com Acosta e que o jogador está feliz no clube. Acosta não poderia assinar outro contrato, pois é contratado do clube pernambucano. "Se alguém tiver interesse e quiser negociar, esperamos a proposta", afirmou. O atacante limitou-se a dizer, sobre um eventual convite do Corinthians, que não foi procurado por ninguém.