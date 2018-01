Quem será campeão do Mundial? São Paulo e Liverpool se enfrentam domingo, a partir das 8h20 (horário de Brasília) na final do Mundial de Clubes da Fifa. O time brasileiro garantiu sua vaga na final com uma vitória difícil sobre o Al Ittihad, da Arábia Saudita por 3 a 2. O Liverpool, ao contrário, passou fácil pelo Saprissa, da Costa Rica, ao vencer a partida por 3 a 0. Esta será a primeira vez que os clubes se enfrentam numa final de Mundial e, na sua opinião, quem será o campeão? Participe da Enquete