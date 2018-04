'Queremos conquistar títulos' em 2014, avisa Muricy

SÃO PAULO - O São Paulo volta das férias nesta segunda-feira, com a reapresentação do elenco no CT da Barra Funda. E, depois de uma temporada ruim, em que não conseguiu ser campeão, o objetivo são-paulino é muito claro para 2014: conquistar títulos, como já avisou o técnico Muricy Ramalho.

"Temos que melhorar algumas coisas, porque queremos conquistar títulos", afirmou Muricy, em declaração dada ao site oficial do clube, antes de voltar das férias. Dessa vez, porém, ele poderá começar o trabalho já na pré-temporada, depois de chegar ao São Paulo em setembro.

"Teremos duas semanas de atividades para ajustar o time e aprimorar a forma física dos jogadores. O calendário desse ano será apertado e, por isso, temos que seguir a programação que estipulamos com toda a comissão técnica", explicou Muricy, ao comentar sobre a pré-temporada.

O único reforço já contratado pelo São Paulo é o lateral-direito Luis Ricardo, que veio da Portuguesa e começa a trabalhar nesta segunda-feira no novo clube. Além disso, a diretoria comemora por ter renovado o contrato do goleiro Rogério Ceni, adiando a aposentadoria do ídolo.

A estreia são-paulina na temporada está marcada para o dia 19 de janeiro, quando enfrenta o Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Paulistão. Até lá, Muricy espera arrumar o time para buscar o objetivo de voltar a ser campeão.