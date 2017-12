?Quero evitar polêmica?, diz Edílson O brincalhão Edílson se mostrou arredio às entrevistas nesta manhã de terça-feira após o último treino do São Caetano no Estádio Anacleto Campanella, uma longa conversa seguida de um rápido recreativo. A fuga do assédio tem um claro objetivo, único fato que o atacante aceitou revelar: "Quero evitar polêmica". Artilheiro do São Caetano, com sete gols, Edílson se destacou no confronto com o Corinthians, no primeiro turno, quando o time do ABC venceu por 2 a 0, com um show do "Capetinha" no Pacaembu lotado, no dia 6 de agosto. Deixou más lembranças para os zagueiros Sebá e Mascherano, que foram humilhados com bola entre as pernas, as populares "canetas". O ex-atacante corintiano ainda foi expulso. Edílson tem sido o jogador mais lúcido num desarticulado São Caetano, que já teve o comando de quatro técnicos - Estevam Soares, Levir Culpi, Jair Picerni e Cuca. Ainda mostra inteligência com a bola nos pés, mas não tem a mesma força e velocidade. Aos 34 anos ainda pensa em jogar mais três ou quatro anos, mas seu objetivo atual é evitar seu segundo rebaixamento consecutivo, uma vez que ano passado caiu com o Vitória, nesta temporada rebaixado para a Série C.