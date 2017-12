'Quero voltar para honrar os que se foram', diz Alan Ruschel

A celebração do título da Sul-Americana da Chapecoense com homenagens às vitímas do desastre aéreo de novembro, na Colômbia, mexeu com os sobreviventes da tragédia. O lateral-esquerdo Alan Ruschel disse neste sábado após o amistoso com o Palmeiras que voltar à Arena Condá e reencontrar os familiares dos colegas perdidos deu mais força para cuidar da recuperação e retornar ao futebol o quanto antes.

O jogador, junto com os colegas Follmann e Neto, foi ao gramado para participar da entrega da taça e das medalhas. Durante a cerimônia, Ruschel cumprimentou viúvas e parentes de algumas das 71 vítimas.

"O que temos de fazer é abraçar. Temos que sentir o abraço dos familiares que perderam entes queridos. Estou feliz por viver tudo isso de novo. Ganhei uma nova idade e vou procurar fazer o possível para honrar meus companheiros que se foram", disse.

O lateral também acompanhou o treino do time na sexta-feira pela manhã. Os torcedores presentes no estádio gritaram o nome dele. Ruschel foi o primeiro dos três jogadores sobreviventes a receber alta do hospital e sonha em voltar a entrar em campo ainda neste ano. "Estou ansioso para retornar, mas vou dar um passo de cada vez. Minha recuperação tem que ser feita com calma. Tenho ido bem", afirmou.