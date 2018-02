Quilmes pede desculpas ao São Paulo A seis jogos do tão sonhado título do Campeonato Paulista, o São Paulo só quer saber de paz. Depois de encarar semana tumultuada, sofrendo discriminação racial no duelo com o Quilmes, pela Libertadores, quarta-feira, e de Frontini, do Marília, sábado, pelo Estadual, o time aceitou o pedido de desculpas dos rivais e abriu mão de entrar com pedido de punição nas devidas federações. Após não constar na súmula do árbitro Oscar Ruiz os insultos racistas a Alê, Mineiro e Grafite, chamado de "macaco e negro de merda", como o próprio revelou, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa estudava entrar com ofício na Conmebol. "Vamos estudar a melhor forma para pedirmos providências", havia dito o dirigente, sexta-feira pela manhã. À tarde, porém, mudou de idéia ao receber carta do Quilmes, pedindo desculpas, como revelou neste domingo, na Rádio Trianon. "Nunca tinha recebido uma carta como esta de nenhum clube. Isto mostra o quanto eles são sensatos", afirmou Gouvêa. O fato de Frontini ter chamado Fabão de "macaco" no sábado, também não terá desdobramentos no clube. Isso porque o argentino do Marília encontrou-se com o zagueiro após o jogo e se entenderam. Mas Frontini terá de se explicar na Federação paulista de Futebol. A Secretaria Especial de Participação e Parcerias (coordenadoria do negro), vai entrar com pedido de punição ao atleta.