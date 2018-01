Quilmes será adversário do São Paulo O Quilmes, da Argentina, é o primeiro time garantido na fase classificatória da Copa Libertadores 2005. Eliminou o Colo-Colo, do Chile, após empatar por 2 a 2 no jogo de volta, nesta quarta-feira, em Santiago (Chile). Os argentinos só passaram porque marcaram gols na casa do adversário (o jogo de ida havia terminado empatado por 0 a 0). Com a classificação, o Quilmes será um dos adversários do São Paulo no Grupo 3, junto com o The Strongest (da Bolívia) e Universidad do Chile. Os gols do empate foram marcados por Donoso e Aceval (de pênalti), para o Colo-Colo, e Diego Torres e Riffo (contra) para o Quilmes.