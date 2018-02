Quilmes supervaloriza jogo com São Paulo O Quilmes recebe o São Paulo nesta quarta-feira, pela terceira rodada da primeira fase da Copa Libertadores. Apesar de ainda faltarem mais três partidas para o final da fase de classificação, o time argentino está supervalorizando este confronto e chega até a apontar como ?o mais importante de sua história?. Com 3 pontos, o Quilmes está em segundo lugar no grupo 3 da Libertadores, atrás justamente do São Paulo, que tem 4. Por isso, se vencer nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Centenario, localizado na cidade de Quilmes (na Grande Buenos Aires), assumirá a liderança da chave. ?Esta é a partida mais importante na história do Quilmes e, por isso, conversamos muito com os jogadores?, explicou o técnico do time argentino, Gustavo Alfaro. ?O importante será o trabalho no meio-de-campo, sem deixar que os volantes do São Paulo fiquem com a bola, porque é uma equipe rápida e perigosa.? Preocupado justamente com o jogo desta quarta-feira, o técnico do Quilmes poupou todos seus titulares na derrota para o Colon, domingo, pelo Campeonato Argentino. E confia no trabalho do volante Matías Almeyda, o grande destaque do time, com várias passagens pela seleção argentina e que voltou recentemente do futebol europeu.