Quilmes vence. Está atrás do São Paulo O Quilmes (ARG) é o vice-líder do Grupo 3 da Copa Libertadores, o mesmo do São Paulo, após a vitória por 1 a 0 na noite desta quinta-feira sobre o The Strongest (BOL), com gol de Aldo Osorio aos 42 minutos do primeiro tempo. Com esta vitória, o time argentino é o segundo colocado com três pontos em dois jogos, sendo que o São Paulo lidera o grupo com 4 pontos. O terceiro é o Universidad de Chile, também com três pontos, e o lanterna é o The Strongest, com apenas um ponto. O próximo jogo do Quilmes é contra o São Paulo, no dia 16/3.