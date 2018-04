Quinta baixa, Iran desfalca Corinthians diante do Vasco

É impressionante o ritmo com que Nelsinho vai perdendo titulares para a partida de quarta-feira, contra o Vasco, no Pacaembu. Depois de ficar sem Finazzi, Zelão e Moradei, suspensos, e Gustavo Nery, contundido, neste domingo foi a vez de Iran se machucar. Amaral será escalado na lateral-direita. Iran teve um estiramento na coxa durante o treino deste domingo, em Atibaia. Ele fará exames mais aprofundados na segunda-feira, em São Paulo. Mas está fora do jogo e poderá desfalcar o time contra o Grêmio, em Porto Alegre, na última partida do Brasileiro. Nelsinho não estava satisfeito com o rendimento de Iran, tanto que já estava testando Amaral. "Estou analisando o comportamento do Amaral, mas será Iran quem começará a partida. Disso eu tenho certeza", afirmou o treinador no sábado, sem prever a perda do titular. Mas torcedores e jogadores estavam descontentes com o comportamento de Iran. O lateral, que não estava apoiando com qualidade o ataque, se precipitava na defesa. Fez dois pênaltis infantis em partidas importantes, contra Figueirense e Goiás. Nos treinos pelo Corinthians, Amaral tem mostrado o mesmo problema que o fez se tornar dispensável no Palmeiras: só se preocupa com o ataque e deixa muito espaço para o adversário contra-atacar. O time ficará treinando até terça em Atibaia. Problemas na Fifa Em entrevista à rádio Jovem Pan, o advogado argentino Daniel Crespo confirmou que entrou com duas representações contra o Corinthians. "Fomos até a última instância da própria Fifa para receber US$ 1,6 milhão que o clube deve ao técnico Daniel Passarella. Ganhamos em duas instâncias anteriores e nada de receber. E eu entrei também com a cobrança do Boca (Juniors), que quer receber 20% da venda de Tevez ao exterior", disse Crespo.