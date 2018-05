Quinze equipes iniciam a caça ao poderoso Barcelona na Europa

Depois de uma pausa de dois meses, recomeça nesta terça-feira, com a abertura das oitavas de final, a maior competição de clubes do mundo. E o desafio de 15 times é impedir que o Barcelona seja o primeiro time a ganhar dois títulos seguidos da Liga dos Campeões desde que o Milan fez isso em 1989 e 1990.

Mas não é apenas esse feito que a equipe de Messi, Suárez e Neymar pode repetir. Líder do Campeonato Espanhol e finalista da Copa do Rei (vai enfrentar o Sevilla na decisão), o Barça tem a chance de conquistar a tríplice coroa pelo segundo ano consecutivo – e pela terceira vez em sua história, já que também conseguiu a façanha na temporada 2008/2009, sob o comando de Pep Guardiola.

O Barcelona passou invicto pela primeira fase, com quatro vitórias e dois empates – ambos fora de casa, contra Roma e Bayer Leverkusen (este último com a equipe reserva em campo, porque já tinha o primeiro lugar da chave assegurado). E agora tem duas importantes opções a mais no elenco: o meia turco Arda Turan e o lateral-direito Aleix Vidal, que foram contratados no meio do ano passado, mas só puderam ser inscritos em janeiro porque o clube estava proibido pela Fifa de registrar reforços – punição aplicada por causa de irregularidades na contratação de menores de idade.

O Real Madrid tem na Liga dos Campeões sua melhor chance de evitar que a temporada termine em branco pelo segundo ano seguido. O time foi eliminado da Copa do Rei por um erro administrativo (usou um jogador em condição irregular na partida contra o Cádiz) e no Campeonato Espanhol rema atrás do Barcelona.

A equipe de Madri fez a melhor campanha da primeira fase (16 pontos) e tem o artilheiro da competição – Cristiano Ronaldo, com 11 gols. Mas o treinador é outro: o ex-craque francês Zinedine Zidane assumiu em janeiro no lugar de Rafa Benítez, que não se dava bem com alguns astros no vestiário.

DUELO DE GIGANTES

Outro time com potencial para acabar com o sonho do Barcelona é o Bayern de Munique, que também luta pela tríplice coroa – lidera o Campeonato Alemão e está na semifinal da Copa da Alemanha. É a última temporada de Guardiola no clube (ele treinará o Manchester City a partir de julho), e ele quer se despedir com o título que ainda não conseguiu dar aos alemães – ganhou pelo Barça duas vezes.

Mas seu primeiro obstáculo no mata-mata será outro peso-pesado: a Juventus, vice-campeã na temporada passada e que também está viva na luta por três títulos – tem um pé na final da Copa da Itália por ter feito 3 a 0 na Inter no jogo de ida da semifinal e briga com o Napoli no Campeonato Italiano.

Entre os outros candidatos a levantar a taça no dia 21 de maio em Milão há dois clubes que se tornaram poderosos em seus países graças à fortuna de seus proprietários e agora sonham com a glória na Europa: PSG e Manchester City.

O PSG acabou com a graça do Campeonato Francês, tamanha a sua superioridade sobre os concorrentes, mas na Liga dos Campeões ainda não conseguiu ir além das quartas de final.

O Manchester City, que foi campeão inglês em 2012 e 2014, tem retrospecto ainda mais modesto na competição europeia: nunca passou das oitavas. Este ano se deu bem no sorteio, e terá pela frente o Dínamo de Kiev.

Os outros dez times que estão no páreo farão a alegria dos apostadores se conquistarem o título, embora entre eles haja ex-campeões como Benfica, PSV e Chelsea e clubes que já foram finalistas, como Arsenal, Roma e Atlético de Madrid.