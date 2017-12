Quinze mil voluntários para Copa 2006 Voluntário não deve faltar para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Menos de três semanas depois de o Comitê Organizador do Mundial abrir as inscrições, mais de 15 mil pessoas já se inscreveram no programa. "É bonito ver quantas pessoas querem colaborar para oferecer a todos os que nos visitem em 2006 um Mundial maravilhoso. Ficamos impressionados com a cifra. De todas maneiras, falta muito para que se conclua o processo de seleção", disse Theo Zwanziger, vice-presidente do Comitê Organizador encarregado do Programa de Voluntários. De acordo com os executivos do Comitê, cada cidade sede da Copa do Mundo precisa de, no mínimo, mil funcionários. "Asseguro que há muito mais pessoas que querem participar, mas só podem tomar a decisão mais adiante. Todo mundo segue tendo as mesmas possibilidades, as vagas ainda não estão cobertas", afirmou Zwanziger. O primeiro prazo para entrega das inscrições termina em dezembro próximo. Depois, de junho até setembro de 2005, e o último entre janeiro e fevereiro de 2006. No site oficial da Copa do Mundo 2006 (www.FIFAworldcup.com), os interessados têm à disposição todas as informações e o formulário de inscrição ao Programa de Voluntários. O Comitê Organizador busca também voluntários para a Copa das Confederações em 2005 - de 15 a 29 de junho -, que terá Brasil, Argentina, Alemanha, Japão, México, Grécia, Nova Zelândia e Tunísia.