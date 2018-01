Quirino faz 3 na goleada do Atlético-MG Em tarde inspirada, contando com a objetividade do jovem atacante Quirino, o Atlético-MG bateu o Villa Nova, de Nova Lima, por 4 a 1, neste sábado, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Para o Galo, Quirino, com boa presença de área, fez três e Leandro o quarto. Hudson diminuiu para o Villa. Com o resultado, o Atlético pulou da quinta colocação para a ponta da tabela, provisoriamente, com nove pontos somados em 12 disputados. Já o Villa divide a segunda colocação com o Cruzeiro, com o mesmo número de pontos, mas com saldo de gols inferior. Jogando em casa, com o apoio da torcida, o Atlético partiu para o ataque logo nos primeiros minutos da partida. Logo aos 7min, o armador Rodrigo Fabri fez grande jogada individual, passou pela marcação de dois adversários, invadiu a área e bateu cruzado. Porém, a bola passou com perigo, sobre o travessão. O primeiro gol saiu aos 28min, depois de uma desatenção da defesa adversária. Rodrigo Fabri recebeu livre no meio e fez bom lançamento para Rubens Cardoso. O lateral recebeu na entrada da área e cruzou para o meio. Bem posicionado na área, o jovem atacante Quirino apareceu livre para fazer Atlético 1 a 0. No segundo tempo, o Villa tentou aumentar a marcação para diminuir os espaços do ataque do adversário. Porém, o Galo voltou a marcar. Aos 6min, Rodrigo Fabri recebeu no meio e lançou para Renato, já na área. O meia apenas escorou para o jovem Quirino chutar forte e fazer 2 a 0, com a colaboração do goleiro Marcelo Bezerra. Aos 25min, o argentino Prieto, aclamado pelo torcedor antes de entrar em campo, na primeira bola que dominou, fez uma lançamento na medida para Quirino invadir a área e fazer Atlético 3 a 0. Depois de insistir muito, o Villa Nova conseguiu chegar ao seu primeiro gol. Aos 36min, Michael levantou a bola da esquerda para a área. A defesa do Galo bobeou e Hudson, que tinha acabado de entrar, subiu no meio de dois zagueiros para diminuir para o Villa. Porém, a alegria do time de Nova Lima durou pouco. Dois minutos depois, o argentino Prieto fez novo lançamento, desta vez para Leandro que bateu cruzado para fazer Atlético 4 a 1 e dar números finais a partida.