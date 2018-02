R$ 250 mil de ´bicho´ no Madureira pelo título de campeão Para incentivar os jogadores do Madureira na primeira partida da decisão da Taça Guanabara, o presidente do clube Elias Duba prometeu um prêmio de no mínimo R$ 250 mil para ser dividido entre o elenco. O dirigente afirmou que, no momento, todo a ajuda é válida para fazer com que os jogadores se esforcem mais em campo. ?O bicho, a gratificação, nesta altura é um fator motivacional. O Madureira vai dar R$ 100 mil, o patrocinador mais R$ 100 mil, além de um porcentual da renda. Eles merecem?, disse o presidente do time tricolor. ?E esse valor é só para a Taça Guanabara, porque a conquista do Carioca vale muito mais.? Para enfrentar o Flamengo, o time do Madureira só terá uma modificação. O lateral-esquerdo Vagner, por critério técnico, deixa a equipe para o retorno de Claudemir. O meia Djair que sentiu dores musculares trabalhou ontem normalmente e terá condições de atuar. Após um período de treinos em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o Madureira voltou a treinar ontem no Rio. O atacante Marcelo, vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com seis gols, fez um balanço positivo do treinamento, que isolou o clube da euforia dos torcedores. ?Foi uma boa idéia sairmos do Rio e isso deu tranqüilidade para todos os jogadores. A gente tem que esquecer tudo o que vem de fora e se concentrar somente na decisão?, disse Marcelo.