Rabello é o novo técnico do São Bento Mesmo depois de várias negativas, o técnico Carlos Rabello foi confirmado no comando do São Bento nesta quarta-feira, em substituição a Roberto Fernandes, que se transferiu para o União São João de Araras. O time sorocabano irá disputar o Campeonato Paulista da Série A2. O presidente do clube, David Ferrari Júnior, promoveu uma reviravolta nas negociações e trouxe Rabello do Corinthians-AL. O novo treinador se apresenta às 9 horas desta quinta-feira, no estádio Municipal de Sorocaba. De acordo com o presidente do São Bento, Carlos Rabello tem o perfil ideal para dirigir o clube e continuar o trabalho que foi iniciado dia 23 de novembro e interrompido pela saída inesperada de Roberto Fernandes.