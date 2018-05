Rachada, oposição do São Paulo já vive dilema político

SÃO PAULO - Poucos dias após conquistar 31 cadeiras no Conselho Deliberativo e fazer frente ao grupo de Juvenal Juvêncio, a oposição do São Paulo já se vê numa encruzilhada para seu futuro. A decisão de Kalil Rocha Abdalla de retirar a candidatura, alegando ser contra o "golpe" da votação de projeto de cobertura do Morumbi logo depois da votação para presidente, caiu mal no grupo que o apoiava.

A dúvida agora é como irão reagir os conselheiros que acreditaram no projeto de oposição. O grupo de situação já partiu para o ataque e bombardeou os adversários com críticas ácidas sobre a decisão de não votar a cobertura. "Isso é um estelionato eleitoral, o que eles falarão para as mais de 1,4 mil pessoas que confiaram neles?", questionou José Carlos Manssur, ex-assessor da presidência de Juvenal Juvêncio.

Principal aliado de Kalil, Marco Aurélio Cunha era radicalmente contra a ideia por julgar que o capital político eclodiria com a decisão, mas acabou sendo voto vencido. Ele não estava ao lado do ex-candidato quando foi lida a carta justificando o abandono e eles pouco foram vistos lado a lado. O filho de Marco Aurélio, João Paulo, que também é neto de Juvenal, chegou a discutir asperamente com Kalil e disse que ele deveria ter aprovado o projeto orçado em R$ 460 milhões e que prevê a construção também de uma arena para shows para 28 mil pessoas e um prédio de estacionamento com duas mil vagas.

"Não posso me conformar com o fato de não virem aqui disputar o segundo turno. Isso é coisa para o Tigre, não condiz com nossa história, nossa grandeza", estocou o presidente Carlos Miguel Aidar em seu discurso de posse. A tônica do presidente eleito será bater na tecla de que seus opositores abandonaram o barco a partir de agora.

Marco Aurélio agora se vê numa encruzilhada: brigado com o grupo do novo presidente e com um apoio fragilizado daqueles que o apoiavam. "Vamos ver o que vai ser, precisamos conversar", disse, visivelmente abatido.