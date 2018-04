RACHADO, SANTOS ELEGE NESTE SÁBADO NOVO PRESIDENTE

Cinco candidatos disputam a presidência do Santos para o triênio 2015/17 na eleição neste sábado, com votação na Vila Belmiro e na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). Com os seguidos afastamentos do ex-presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro para tratamento de saúde, a sua renúncia em maio deste ano e a posse de Odílio Rodrigues Filho para o restante do mandato, o clube rachou politicamente, além de atravessar uma das mais graves crises financeiras de sua existência, com endividamento, atraso no pagamento de jogadores, funcionários e fornecedores, e seguidos fracassos no futebol.

Não há favorito entre Nabil Khaznadar (chapa Avança Santos), com apoio do atual presidente, Modesto Roma Júnior (Santos Gigante), do grupo do ex-presidente Marcelo Teixeira, Fernando Silva (Mar Branco), José Carlos Peres (Santos Vivo) e Orlando Rollo (Pense Novo Santos). O pleito é histórico porque é a primeira vez que mais de dois candidatos postulam o cargo. O policiamento será reforçado e será igual ao de clássico ou de jogo de risco para coibir excessos e possíveis enfrentamentos entre simpatizantes das cinco chapas.

“A explicação para a eleição Santos ter cinco candidatos é que o clube vive um momento de plena democracia. É o mesmo motivo que fez com que o Brasil passasse a ter 34 partidos políticos quando terminou a ditadura militar”, disse Odílio, na última sua entrevista coletiva antes de passar o cargo.

Pelo último levantamento da secretaria do clube, 19.062 sócios estão aptos a votar – são associados com mais de 18 anos de idade, com mais de um ano de clube e que estão em dia com as mensalidades. Desse total, 2.019 mudaram o domicílio eleitoral para São Paulo e vão votar na FPF e os outros 16.983 votam na Vila Belmiro. Para votar é preciso apresentar o cartão magnético do programa Sócio Rei e um documento original com fotografia.

A assembleia será aberta às 9h para instalação dos trabalhos e a votação começará às 10h, com a utilização de 10 urnas no salão de Mármore da Vila Belmiro (Rua Princesa Isabel, s/n, Vila Belmiro, em Santos) e quatro no salão nobre da FPF (Rua Federação Paulista de Futebol, 55, Barra Funda, São Paulo). As urnas são eletrônicas, alugadas da empresa Microbase e, de acordo com o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Schiff, receberam o 'aceite' das cinco chapas. A preferência do clube era pela utilização de urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas não foi possível porque o equipamento está dentro do período de quarentena devido ao segundo turno da eleição para a presidência da República.

ASSUME EM JANEIRO

O presidente e o vice do Comitê de Gestão e os novos membros do Conselho Deliberativo serão empossados simbolicamente em seguida à apuração dos votos, mas, pelo estatuto do clube, assumirão de fato em 1º de janeiro de 2015. É provável que a partir da próxima semana o atual presidente abra o clube para o sucessor tomar as decisões mais urgentes, como tentar convencer a Globo a antecipar a cota TV de 2016 (pela previsão do presidente Odílio serão aproximadamente R$ 80 milhões) para saldar os compromissos de curto prazo, como o pagamento do direito de imagem e do salário em carteira (CLT) do elenco de profissionais, que completaram dois meses de atraso quinta-feira. Também é preciso decidir rapidamente se Enderson Moreira vai continuar ou se o Santos terá um novo treinador. A seguir, confira entrevistas exclusivas com os cinco candidatos. Todos responderam as mesmas perguntas.