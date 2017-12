Racing, a "Academia", está de volta A Academia está de volta. Não se trata do Palmeiras, que acumula derrotas e despenca no Brasileiro. Mas do Racing Club, time tradicional, popular e líder do campeonato da Argentina. E que, justiça seja feita, ganhou o apelido "catedrático" várias décadas antes da equipe paulista. Por conta do futebol refinado, da técnica de seus jogadores e dos títulos nacionais. Leia mais no Estadão