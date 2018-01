Racing arranca empate na Colômbia O time do Racing, da Argentina, obteve um empate, nesta terça-feira à noite, em Cali, por 1 a 1, com o América de Cali, no jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A partida de volta está prevista para 13 de maio, em Buenos Aires. Jorge Banguero, aos 43 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o América, enquanto Diego Milito, aos 23 minutos da etapa final, empatou o placar.