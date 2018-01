Racing e Nacional ganham vaga no grupo 6 O Racing garantiu o primeiro lugar do grupo 6 da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira ao vencer o Oriente Petrolero por 1 a 0. Com a vitória, o time argentino se classificou às oitavas-de-final, com 14 pontos, e vai enfrentar o segundo colocado do grupo 3, que provavelmente será o América de Cali. O gol foi marcado pelo atacante Luis Rueda. No outro jogo do dia, o Nacional empatou por 2 a 2 com o Universitário, em Lima, e vai enfrentar o Santos, nas oitavas-de-final, por ter ficado na segunda colocação, com 10 pontos. Fabián O?Neill e Marcelo Guerrero marcaram para o time uruguaio enquanto Johan Sotil e Paul Cominges fizeram para a equipe peruana.