Racing está a um empate do título O Racing está a um empate de comemorar um título argentino que não é conquistado desde 1966. Na rodada deste domingo, o Racing derrotou o Lanús, por 2 a 0, e alcançou os 41 pontos. O River Plate, segundo colocado no Torneio Apertura, venceu o Argentinos Juniors, por 3 a 1, e soma 38 pontos. Dia 23, o Racing enfrenta o Vélez Sarsfield, na casa do adversário, enquanto o River recebe o Rosario Central. No caso das duas equipes terminarem a classificação com o mesmo número de pontos, uma partida extra será disputada em campo neutro. Em La Bombonera, o Boca Juniors goleou o Independiente, por 5 a 3, na despedida do técnico Carlos Bianchi. Outros resultados da rodada: Banfield 1 x 1 Velez, Estudiantes 2 x 0 Belgrano, Rosario Central 1 x 1 Chacarita, Union 1 x 2 San Lorenzo, Huracan 0 x 1 Colon, Nueva Chicago 3 x 2 Newell´s e Talleres 4 x 1 Gimnasia 1.