Racing goleia Nacional e lidera grupo 6 O Racing, da Argentina, assumiu a liderança do grupo 6 da Copa Libertadores da América, ao golear, nesta quarta-feira, em Avellaneda, por 4 a 1, o Nacional, do Uruguai, em partida válida pela quinta rodada da primeira fase. Peralta, Milito e Rueda (2) fizeram os gols do argentinos, enquanto Benoit descontou para o time uruguaio. Com este resultado, o Racing alcançou 11 pontos, dois a mais que o Nacional. O Universitário, do Peru, soma 6, enquanto o Oriente Petrolero, da Bolívia, está fora com apenas um. Na última rodada, na próxima quarta-feira, o Racing viaja para enfrentar o Oriente Petrolero, enquanto o Universitário recebe o Nacional.