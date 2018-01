Racing Santander bate Barcelona por 3 a 0 O Racing Santander aumentou a crise do Barcelona, neste domingo, ao derrotar, em casa, o time catalão por 3 a 0, em jogo válido pela 18ª rodada do Canmpeonato Espanhol. Juanma, Mario Regueiro e Javi Guerrero, todos no segundo tempo, marcaram os gols. Com este resultado, o Racing soma 25 pontos, na décima colocação, enquanto o Barcelona segue com 24, na 12ª posição, 18 pontos atrás do líder Real Madrid.