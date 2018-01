Racing vence Nacional em Montevidéu O Racing, da Argentina, assumiu a liderança do Grupo 6 da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira à noite, ao derrotar, por 2 a 1, o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu. Com este resultado, a equipe argentina soma quatro pontos, contra um do Universitário, do Peru. Nacional e o boliviano Oriente Petrolero, que ainda não estreou na principal competição sul-americana, ainda não somaram ponto. Todos os gols saíram no segundo tempo. Aos 13 minutos, Rueda abriu o placar para o Racing. Peralta empatou, aos 17. E Mirosevic, aos 21, definiu a vitória argentina. O brasileiro Carlos Eugênio Simon foi o árbitro da partida.