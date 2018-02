Racing vence Oriente em Buenos Aires O Racing, da Argentina, derrotou na noite desta quarta-feira, em Buenos Aires, a equipe boliviana do Oriente Petrolero por 2 a 0, mantendo assim a invencibilidade e a liderança do Grupo 6 da Copa Libertadores da América, com 7 pontos. A equipe da casa abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, com Luis Rueda. Na etapa final, o Racing ampliou aos 11 minutos, com o colombiano Andrés Orozco. O complemento da terceira rodada acontece na próxima quarta-feira, entre o Nacional, do Uruguai, e o Universitário, do Peru. Os uruguaios estão na terceira posição, com 3 pontos, e os peruanos em segundo, com 4 pontos. O Oriente perdeu as três partidas que disputou e ainda não marcou pontos no torneio.