Racismo ameaça candidatura de Madri Os incidentes racistas registrados no amistoso entre Espanha x Inglaterra, quarta-feira, no estádio Santiago Bernabeu, deverão se transformar num grande problema para as ambições de Madri em sediar os Jogos Olímpicos de 2012. Nesta sexta-feira, pelo segundo dia consecutivo, a imprensa do Reino Unido - tantos os jornais considerados mais sérios como os sensacionalistas - dá grande destaque ao assunto. Os diários reproduzem os gritos racistas de torcedores espanhóis nas arquibancadas do estádio do Real e censuram o silêncio do técnico espanhol, Luis Aragonês. No amistoso, vencido pela Espanha por 1 a 0, torcedores faziam gestos e vozes imitavam ruídos de macacos, cada vez que os jogadores ingleses negros, Ashley Cole e Shaun Wright-Philips tocavam na bola. O The Independent diz que esses incidentes "puseram em risco, de forma séria, as possibilidades de Madri de sediar as Olimpíadas em 2012, segundo membros do Comitê Olímpico Internacional". Alguns comentaristas esportivos da Inglaterra consideram que a seleção deveria ter se retirado de campo ao perceber os insultos. Sob um artigo intitulado "A vergonha da Espanha", o diário The Daily Telegraph assinala que o jogador inglês Rio Ferdinand descreveu o ocorrido como "um regresso à Idade das Trevas". O jornalista do Daily Telegraph, Paul Hayward, um dos mais reconhecidos da Inglaterra, escreveu que "houve um momento do amistoso da quarta-feira em que o placar se tornou irrelevante e a partida perdeu seu significado como ato esportivo", e afirma que "os jogadores negros foram privados de sua humanidade". "The Guardian" denuncia o silêncio de Luis Aragonés, pois acha que o técnico espanhol "fez pouco para provar que não é racista", e critica a forma com que a imprensa espanhola tratou de "diminuir a importância" do escândalo. Em um artigo de opinião, o comentarista desse jornal Gordon Strachan indica que os jogadores da Inglaterra deveriam ter se retirado do jogo como "resposta aos racistas". The Times assegura que os jogadores ingleses "ficaram impressionados com o nível de abuso e muitos deles afirmaram que foi a pior coisa que já viram". Se as críticas dos periódicos sérios ingleses são profundas, o nível de paixão cresce, como é habitual, no caso dos tablóides sensacionalistas, que há muito tempo escolheram Aragonés como alvo. O The Sun, que tem uma tiragem de quatro milhões de exemplares, afirma que Luis Aragonés é "uma desgraça" enquanto o jogador de cor Rio Ferdinand qualifica o ocorrido de "desrespeitoso, de mau gosto e uma desgraça". O Daily Mirror assinala em sua primeira página que "é preciso castigar a Espanha" e considera que os torcedores racistas devem ser vetados dos campos por causa dos gritos que pronunciaram na quarta-feira. "Se somos sérios com a necessidade de preservar o futebol do racismo, então botemos a Espanha do jogo", considera o articulista desse diário, Oliver Holt. O Daily Express inclui declarações de um dos jogadores negros atacados, Jermaine Jenas, que pede uma represália exemplar, sob o título "Que não fique sem castigo". Assim como Madri, Londres é candidata a sediar os Jogos Olímpicos. BLATTER - O presidente da Fifa, o suíço Josep Blatter, disse que é "repugnante e inaceitável" que haja racismo no futebol, lembrando que é negro o jogador eleito o melhor do século, o Rei Pelé. "As agressões em Bastia contra dois jogadores negros, os cartazes anti-semitas postos há dois anos no estádio olímpico de Roma, tudo isso é uma vergonha", disse Blatter em declarações publicadas nesta sexta-feira pelo jornal francês Le Monde. Blatter disse que o futebol é o contrário do racismo, mas admitiu: "Nossas sociedades continuam tendo racistas que utilizam o futebol para expressar suas visões porque os estádios se tornam um espaço para isso." "O futebol é um esporte no qual o que conta não é a cor, o passaporte, a religião ou a origem social, mas o talento e a técnica." Segundo ele, a Fifa se esforça para aproximar os povos. Como exemplo, citou a exclusão da África do Sul durante os anos do apartheid e o fato de o país ter sido escolhido para sediar a Copa de 2010.