Racismo, drama do lateral Everaldo Everaldo chegou hoje ao Sul de Minas Gerais para se juntar ao grupo do Palmeiras, disposto a recuperar o moral que perdeu nos últimos meses em que esteve na Alemanha, quando defendeu o modesto Ahleen, da Segunda Divisão. E quer matar a saudade do País, depois de mais de quatro anos atuando na Europa. Pretende esquecer os momentos difíceis que lá passou, principalmente quando foi vítima de racismo. "A torcida adversária me chamava de macaco", disse o jogador, que é negro. Mas o fato que mais aborreceu o lateral foi numa noite na cidade de Bochum. Ia com a família a uma discoteca, mas foi barrado na porta. "Os porteiros falaram apenas que sentiam muito, mas que a ordem da casa era para não nos deixar entrar", contou. Everaldo não tem boas lembranças do Ahleen, que luta para não ser rebaixado para a Terceira Divisão. Disputou apenas três partidas e deixou o time por ter sofrido afundamento no maxilar. Depois de recuperado não teve mais chance. Agora, espera poder ter melhor sorte no Palmeiras, que também sonha com um bom lateral-esquerdo, posição carente há alguns anos. Leandro - Não foi apenas Everaldo que chegou a Pouso Alegre buscando a redenção. O atacante Leandro também apresentou-se oficialmente com a esperança de um ano melhor. Não foi bem no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo e acabou dispensado antes do término do contrato. Curiosamente, ficou sabendo que estava contratado pelo Palmeiras apenas às 21 horas da noite de ontem, muito depois de o clube ter anunciado o fato à imprensa. "Espero ir bem para poder ficar no Palmeiras, que é um grande clube", disse Leandro, que assinou contrato de apenas três meses.