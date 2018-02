Racismo: Fifa multa Federação Espanhola A Fifa anunciou nesta terça-feira a punição da Federação Espanhola de Futebol pelos atos de racismo registrados pelos torcedores do país no jogo amistoso contra a Inglaterra, no dia 17 de novembro, em Madri. A pena é uma multa de 100 mil francos suíços, que corresponde a US$ 87 mil. Segundo o porta-voz da Fifa, Andrea Herren, a Federação Espanhola também foi alertada que poderá sofrer punições mais rigorosas, se os atos racistas voltarem a acontecer, como ter jogos da seleção com os portões fechados ou até ser suspensa de alguma competição. Durante o jogo do dia 17 de novembro disputado no estádio Santiago Bernabeu, em Madri, os jogadores negros da seleção inglesa, Shaun Wright-Phillips e Ashley Cole, foram hostilizados com barulhos de macacos feitos pelos torcedores espanhóis toda vez que pegavam na bola. Além desse, aconteceram outros casos de racismo recentemente na Espanha. Um deles também envolveu a Inglaterra, numa partida Sub-17. E outro foi na partida entre Real Madrid e Bayer Leverkussen, pela Liga dos Campeões da Europa, em que os brasileiros Juan e Roque Júnior, do time alemão, foram vítimas das ofensas no Santiago Bernabeu.