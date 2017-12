Racismo: Itália prepara protesto As partidas que serão disputadas entre amanhã e domingo no futebol italiano, começarão sempre com cinco minutos de atraso. A medida anunciada pela Federação de Futebol é um protesto contra a onda de racismo que volta a assombrar os estádios do país e que teve seu mais novo episódio ontem, na partida em que a Internazionale venceu o Messina por 2 a 1. Os jogadores deverão entrar em campo com uma faixa na qual estará a frase: ?Não ao racismo?. Foto/APZoro ameaça deixar o campo e é contido por Adriano. Natural da Costa do Marfim, o atacante do Messina, Marc André Kpolo Zoro ameaçou abandonar o jogo, cansado das ofensas racistas da torcida adversária. Aos 20 minutos do segundo tempo ele pegou a bola com as mãos e se dirigiu ao quarto árbitro, pedindo que a partida foi interrompida. Na lateral do campo, ele foi convencido pelo brasileiro Adriano e o nigeriano Obafemi Martins, ambos negros e jogadores do time de Milão, a continuar jogando. "Recebi insultos em muitas partidas do campeonato, mas hoje, e em nossa casa, não podia agüentar mais. Os jogadores da Inter fizeram com que eu mudasse de idéia, pois explicaram que haveria problemas se continuasse daquele jeito, além de pedir desculpas em nome de seus torcedores e dizer que me entendiam bem, que eles tinham sofrido isso outras vezes. Por isso decidi continuar", explicou Zoro, depois do jogo. Também depois da partida, o presidente da Inter, Giacinto Faccheti pediu desculpas a Zoro pelo comportamento da torcida do clube. A Federação de Futebol abriu investigação sobre o caso.