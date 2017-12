Racismo opõe Espanha e Inglaterra O que era para ser uma partida amistosa entre Espanha e Inglaterra realizada na quarta-feira pode se tornar até um incidente diplomático entre os países europeus. Tudo por conta do comportamento racista da torcida espanhola durante o jogo vencido pelos espanhóis por 1 a 0. Embora os jogadores tenham entrado em campo acompanhados de uma faixa com a legenda ?Todos juntos contra o racismo no futebol?, o que se viu nas arquibancadas do Estádio Santiago Bernabéu não foi nada disso. A cada bola tocada pelos ingleses Ashley Cole e Shaun Wright-Philips gestos e vozes imitando macacos podiam ser ouvidos com clareza. O ministro dos Esportes da Inglaterra, Richard Caborn, disse nesta quinta-feira que se sente ?horrorizado? pela atitude da torcida espanhola e vai exigir explicações do governo espanhol. ?Estou absolutamente horrorizado pela reação do público e escreverei ao ministro espanhol dos Esportes para expressar minha indignação por esse comportamento?, garantiu. ?Gostaria que a Federação Espanhola condenasse esses acontecimentos e espero também que a Fifa e a Uefa investiguem a fundo o assunto. Não há espaço para o racismo na atual sociedade?. Além de Caborn, o ministro de Assuntos Europeus, Denis McShane, exigiu uma desculpa pública dos espanhóis, e a Federação Inglesa confirmou que vai enviar um queixa formal à Fifa e à Uefa. O primeiro-ministro Tony Blair também fez coro às críticas e afirmou estar ?muito decepcionado? e que o ?racismo não tem lugar no esporte?. Blair não viu o jogo polêmico, mas não deixou de protestar. ?Em nosso governo fizemos verdadeiros progressos para erradicar o racismo do futebol britânico?. Outro lado - A Federação Espanhola reagiu dizendo os que os torcedores tiveram um comportamento exemplar. ?Estão fazendo uma montanha de um fato insignificante. ?A Federação Espanhola não pode controlar cada torcedor que entra no estádio. Além disso, os insultos racistas foram de poucos e não de todo o estádio. Não temos nada mais que comentar?, disse um porta-voz da entidade. O governo espanhol condenou ?taxativamente? e considerou ?lamentável? a atitude racista de um ?reduzido? grupo de torcedores espanhóis em Madri. Segundo fontes do executivo, essas pessoas não representam a torcida espanhola.