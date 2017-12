Racismo: Palmeiras é o próximo alvo Acabou mesmo o sossego do Palmeiras, apontado nas últimas rodadas como novo emergente do Brasileirão. Além de perder para o Flamengo por 1 a 0, anteontem, no Palestra, uma atitude racista da torcida, que teria chamado o flamenguista Renato, ex-Corinthians, de ?macaco? e que foi registrada na súmula pelo árbitro Antônio Hora Filho ? poderá custar ao clube, pelo menos, dois jogos de perda de mando, mais multa de R$ 200 mil ? punição semelhante à recebida, na sexta-feira, pelo Juventude, por fato idêntico. No dia 22 de outubro, torcedores do Juventude chamara Tinga, do Internacional, de ?macaco? e fizeram gestos. É o primeiro caso de clube brasileiro punido por racismo. No julgamento desta sexta no STJD o clube foi punido com dois jogos longe do seu estádio ? contra São Caetano e Goiás. Como os casos são parecidos, o Palmeiras deve receber a mesma pena e, dependendo da rapidez do tribunal, não jogar mais no Palestra neste Brasileiro. Após a derrota (1 a 0) para o desesperado Flamengo em pleno Palestra Itália, o técnico Emerson Leão voltou a se queixar da qualidade técnica do seu time. Ele disse que ?na hora em que mais precisa, falta um ?algo mais? para a equipe palmeirense?. Leão mordeu, mas também assoprou: ?É até chato falar deste assunto. Com esse time, saímos da 16ª para a quinta colocação, e isso não é fácil?. Mas deixou claro que se a classificação para a Libertadores vier, será um lucro e tanto. ?Saímos da econômica e chegamos à classe executiva. Mas não sei mais se a primeira classe foi feita para nós.? O que Leão quer é reforços. ?Ano que vem, teremos um time nota 8?, tem dito. ?O time de hoje é nota 6, não mais que isso.? O Palmeiras está com 58 pontos ? três a menos que o Goiás, quarto colocado na tabela de classificação. Faltando seis rodadas, o Verdão tem três jogos em casa ? se for absolvido da acusação de racismo ? São Paulo, Juventude e Fluminens; e três fora (Atlético Paranaense, Ponte Preta e Internacional). Segundo os matemáticos, 72 pontos garantem vaga na Libertadores. Isso significa que o Verdão precisaria ganhar 14 dos 18 pontos que disputará ? quatro vitórias e dois empates. A possibilidade de interdição do Palestra só agrava o problema palmeirense. ?É agora que nós vamos ver (até onde o time pode ir). Nós só lidamos com o sorriso da vitória até agora. Vamos ver como nos saímos nesta situação adversa.? Segundo Leão, o planejamento para 2006 não mudará caso o time não consiga a vaga na Libertadores da América. ?Estamos preparando o espírito para o ano que vem, quando teremos uma equipe vitoriosa não apenas de jogos, mas de títulos.?