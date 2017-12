Racismo: Uefa abre investigações A Uefa - entidade que comanda o futebol na Europa - determinou a abertura de um processo para investigar as manifestações de racismo registradas no estádio Santiago Bernabeu na última terça-feira, durante a partida entre o Real Madrid e o Bayer Leverkusen. Durante a partida, os zagueiros brasileiros do Bayer, Roque Junior e Juan, que são negros, foram hostilizados por torcedores espanhóis. A cada vez que tocavam na bola, grupos de torcedores imitavam gritos e gestos de macaco. A direção da Uefa informa que pretende observar imagens de tevê e ?outras fontes de informação? - entre outras, depoimentos do árbitros e auxiliares e do delegado da Uefa presente no estádio. Na semana passada, a Fifa iniciou uma investigação depois dos insultos racistas feitos pela torcida no Bernabéu durante amistosos entre Espanha e Inglaterra.