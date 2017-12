Racismo: Uefa ameaça excluir clubes A Uefa - entidade que comanda o futebol na Europa - deu novas indicações que pretende tratar com rigor maior os casos de racismo no estádios de futebol. De acordo com o vice-presidente na entidade, Per Ravn Omdal, a Uefa poderá propor a exclusão de um clube em caso de reincidência. Em reunião nesta quarta-feira com membros do Parlamento Europeu, em Bruxelas, o dirigente declarou apoio incondicional à declaração feita pelo parlamento que pede punições mais duras em casos de racismo. "Estamos preparados para colocar em prática as punições necessárias, que vão desde multas até o fechamento de estádios, e não descartamos a exclusão dos clubes das competições em caso de reincidência", disse o vice-presidente. Omdal pediu aos juizes que não hesitem em interromper as partidas, e inclusive suspendê-las definitivamente, em caso de qualquer manifestação de racismo. "Os juizes podem ter um papel importante neste assunto, interrompendo o jogo, escutando, informando-se sobre o ocorrido e, se for preciso, suspendendo a partida", acrescentou. A Uefa acredita que pelo menos metade dos parlamentares europeus assinará a declaração contra o racismo no esporte, e que este documento será considerado resolução oficial da União Européia. Os incidentes racistas ocorreram em partidas recentes. No domingo passada, durante a partida entre Messina e Inter, pelo Campeonato Italiano, a torcida do time de Milão ofendeu com cânticos racistas o jogador marfinense Marc Zoro, que chegou a chorar e que quis abandonar a partida. Como reação ao incidente, uma partida da Copa da Itália em Milão começou cinco minutos depois do horário previsto em sinal de protesto contra o racismo no futebol.