Racismo: Uefa proíbe torcida em jogo O Utrecht, da Holanda, foi punido com um jogo portões fechados pela Uefa, órgão responsável pelo futebol europeu. O motivo foram as manifestações de racismo de seus torcedores durante a partida contra o Legia Varsóvia, da Polônia, no dia 3 de outubro, pela Copa da Uefa. Em seu próximo jogo, o time holandês terá de se apresentar em um estádio vazio. O Dínamo Tbilisi, da Geórgia, recebeu punição idêntica, por distúrbios ocorridos contra o Slovan Liberec, da República Checa.