Radiante, Doni comemora boa fase Por diferentes razões, a partida de quarta-feira contra o Vasco foi importante para alguns jogadores do Corinthians. O zagueiro Ânderson envolveu-se na polêmica dos pênaltis e o lateral-esquerdo Kléber, pouco acostumado a marcar, foi o responsável pelo segundo gol no empate por 2 a 2. Porém, ninguém deixou o gramado de São Januário tão envolvido com o jogo como o goleiro Doni. Não bastasse ter defendido uma cobrança de Marcelinho Carioca e ter feito boas defesas, Doni, finalmente, se sente livre da pressão que o cerca desde que assumiu a vaga de Dida. Em incontáveis oportunidades, o goleiro figurou nas virtuais listas de dispensa do clube. Pelo menos cinco nomes já foram especulados para substituí-lo. No entanto, no desembarque nesta quinta-feira em Congonhas, os indícios de que a história está mudando ficaram claros. Elogiado, festejado e, acima de tudo, com muitos pedidos de foto e autógrafo. "Isso (o reconhecimento) é ótimo. Acho que toda essa história de perseguição já ficou para trás", afirmou o número 1 corintiano. E os motivos para festejar não param por aí. Na quarta-feira, Doni foi elogiado pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, com quem já trabalhou no Parque São Jorge. "Para mim os destaques da partida foram o Doni e o Marcelinho (Carioca)", observou o treinador. Geninho comanda treino nesta sexta-feira pela manhã. No domingo, o Corinthians enfrenta o Inter-RS, no Beira-Rio. A idéia inicial era somar quatro pontos em duas partidas fora de casa. Assim, os paulistas precisam dos três pontos para não se distanciarem do ?pelotão de frente? do Campeonato Brasileiro.