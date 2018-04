‘Rádio Estadão’ abre suas transmissões de futebol a partir deste domingo

SÃO PAULO - A partir deste domingo, 21, a Rádio Estadão começa suas transmissões dos jogos de futebol, com Mogi Mirim e São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista. A jornada esportiva terá muito conteúdo e informação – uma transmissão que vai inserir o ouvinte "na conversa". "Queremos fazer um futebol adequado à marca Estadão e à expectativa dos ouvintes", explica Acácio Costa, diretor-geral da rádio.

Um âncora-narrador vai comandar o jogo em forma de bate-papo, sem perder os lances importantes e a emoção que só o rádio proporciona. "Esse narrador terá um comportamento diferente, será o administrador dessa rodinha de bate-papo, interativa, com ex-atletas e ouvintes participando", revela.

Dois grandes craques da história do futebol brasileiro vão comentar cada confronto. Até agora, quatro ex-jogadores já confirmaram participação – William (ex-capitão do Corinthians), Zetti, Careca e Eder Lima – e outros ainda se juntarão à equipe. "Também teremos eventualmente convidados de alto nível", lembra Acácio Costa.

Um repórter ao vivo nas arenas terá o papel de mostrar um outro lado do jogo, com o diferencial da descontração e humor. "Ele ficará na arquibancada e terá uma perspectiva diferente da partida, dando voz aos torcedores que estarão no estádio."

O plantão esportivo, que terá a participação do ouvinte, vai questionar, opinar e reportar o andamento dos outros jogos da rodada. Outro diferencial das transmissões será a participação do ouvinte, por meio das redes sociais, telefone e SMS. "O propósito é colocar o ouvinte dentro do jogo, é fazer algo mais interativo", diz. Blogueiros de torcidas participarão de todos os jogos, acionando as redes sociais e promovendo as jornadas, para trazer as opiniões dos internautas durante a partida. "É um futebol feito para o seu jeito."

A Rádio Estadão vai transmitir preferencialmente os jogos exibidos pela tevê aberta, para aquele ouvinte que está no carro se sentir no sofá de casa. E o que está no sofá assistindo pode abaixar o som da TV e acompanhar o jogo pelo rádio na sintonia da Rádio Estadão em FM (92,9) e AM (700). "O comportamento do torcedor para acompanhar o futebol mudou muito nas últimas décadas e nossa intenção é fazer um futebol adequado ao nosso tempo. Teremos muita informação, qualidade e será para quem fundamentalmente está assistindo ao jogo", conclui Acácio Costa, bastante animado para a transmissão de hoje.