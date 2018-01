Rádios disputam audiência na Libertadores Além da TV Globo, que transmite com exclusividade a partida entre Santos Independiente, hoje, a partir das 21h40 (logo após a novela Mulheres Apaixonadas), algumas emissoras de rádio prometem cobertura especial. A equipe da TV Globo terá Cléber Machado na narração, Mauro Naves na reportagem e os comentários de Casagrande e José Roberto Wright (arbitragem). A Rádio Globo/CBN começa a transmissão às 20 horas no programa Futebol Show. A emissora fará uma cobertura especial, lembrando os títulos conquistados por clubes brasileiros na Taça Libertadores, com entrevistas de ex-jogadores que participaram da competição. Da Colômbia, o repórter Romeu César entrará ao vivo. Oscar Ulisses fará a transmissão do estúdio. A Rádio Jovem Pan começará sua transmissão às 21 horas com os radialistas Wanderley Nogueira e Nílson César. Repórteres estarão na casa de familiares de alguns jogadores santistas. Dirceu Maravilha e Eduardo Afonso, da Rádio Bandeirantes, entrarão no ar às 20 horas, ao vivo da Colômbia. A emissora fará também vários boletins durante o dia. Na Rádio Record, a cobertura começa às 20 horas, do estúdio.