Rádios do Sul dão Tite fora do Grêmio Tite não é mais o técnico do Grêmio. Este foi o boato que estourou na noite desta segunda-feira em Porto Alegre. A informação foi dada pelo ex-jogador Falcão em entrevista à Rádio Gaúcha. Segundo o também comentarista da Rede Globo, a demissão de Tite teria sido acertada após uma reunião com dirigentes na sede do clube gaúcho. Além dos maus resultados na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro, um dos motivos da saída do técnico seria a não contratação de um zagueiro, que viria do Cruz Azul, do México, ou do Olimpia, do Paraguai. A diretoria gremista não confirma a saída do treinador, que poderá ser anunciado nesta terça-feira como o novo comandante da equipe do São Paulo.