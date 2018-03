Rádios ficam sem transmitir decisão A diretoria do Botafogo garantiu não ter nenhuma responsabilidade sobre os problemas enfrentados por dezenas de emissoras de rádio, domingo, no Santa Cruz, por ocasião do jogo final do Campeonato paulista, entre Botafogo e Corinthians. Várias delas não conseguiram transmitir o jogo, por falta de funcionários e de linhas especiais solicitadas junto à Telefônica. No total, 64 emissoras pediram reservas à administração do estádio, mas cerca de 20 não conseguiram linha, a maioria do interior de São Paulo. Mas o problema também atingiu emissoras maiores, como a Rádio Atual, da capital, e a Rádio K de Goiânia, que transmitiu o jogo através de aparelhos celulares comprometendo a qualidade do som, além de sofrer contínuas interrupções. A maioria das emissoras prejudicadas registrou boletim de ocorrência, condição básica para acionar judicialmente a Telefônica, numa ação de perdas e danos por eventuais prejuízos sofridos junto aos seus ouvintes e patrocinadores.