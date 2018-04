Rafa Benitez pede novos reforços para o Liverpool

O Liverpool ocupa apenas a sétima colocação no Campeonato Inglês e já foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa e da Copa da Inglaterra. Além disso, perdeu três jogadores por contusão: Fernando Torres para seis semanas, Benayoun, um mês, e Gerrard, 15 dias.

"Nós não estamos jogando bem e pedimos desculpas aos nossos torcedores. Mas sabemos que a cada rodada as coisas podem mudar no futebol e confiamos que podemos melhorar", declarou Benitez.

Recém-operado por conta de uma lesão no menisco, Fernando Torres apoiou o treinador espanhol no pedido por novos reforços. "Agora é com os donos do clube. Eles precisam trazer jogadores. Se quisermos competir com Manchester e Chelsea, precisaremos de um elenco mais completo", afirmou o atacante.

O único reforço confirmado pela diretoria do Liverpool até o momento foi o meia argentino Maxi Rodríguez, de 29 anos, trazido do Atlético de Madrid sem gerar custos ao clube inglês. Ele assinou contrato de três anos e meio.