Rafael Carioca está ansioso para jogar pelo Vasco

"A briga por posição aqui vai ser muito boa, porque o Vasco tem muitos jogadores bons. Quero logo estar preparado para ajudar na luta por títulos, mas sem pressa, porque não quero atrapalhar o trabalho dos preparadores", afirmou Rafael Carioca, durante a sua apresentação oficial em Vila Velha, onde a equipe realiza sua pré-temporada.

No Vasco, Rafael Carioca voltará a trabalhar com o técnico Vagner Mancini e o diretor executivo Rodrigo Caetano, que passaram pelo Grêmio no período em que o meio-campista defendeu o time gaúcho.

Com apenas 20 anos, Rafael Carioca atuou por Sendas, Pão de Açucar e Profute nas categorias de base e se profissionalizou no Grêmio, clube que defendeu entre 2006 e 2008. Depois, foi negociado com o Spartak Moscou. Antes de sua chegada, o Vasco já havia contratado Jumar e Léo Gago para a posição de volante.