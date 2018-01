Rafael Carioca exalta vice pelo Atlético-MG: 'Foi uma temporada bacana' Ainda que técnico Levir Culpi não tenha tido seu contrato renovado para 2016, o Atlético-MG não fez feio em 2015. Foi campeão do Campeonato Mineiro, garantindo uma taça no ano, e terminou com o vice-campeonato brasileiro. Um dos destaques da campanha, o volante Rafael Carioca exalta o feito.